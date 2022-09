Avimecc Volley Modica. Gennuso allenerà la squadra di serie C e le formazioni Under

Cambio della guardia nel settore giovanile e nelle formazioni under dell’Avimecc Volley Modica. Per sopraggiunti impegni personali, infatti, Manuel Benassi non potrà seguire come si dovrebbe le formazioni che la dirigenza aveva deciso di affidargli e da grande professionista qual’è ha deciso di rinunciare all’incarico.

La società presieduta da Ezio Aprile, tuttavia, non si è lasciata cogliere impreparata e nel ringraziare il tecnico argentino e augurandogli le migliori fortune, ha subito trovato un altro grande conoscitore del volley come Salvo Gennuso (nella foto) che avrà il compito di allenare la formazione che parteciperà al campionato di serie C e le formazioni under 17 e under 19.

“Dopo la chiamata del presidente Ezio Aprile che mi ha spiegato il progetto – dichiara Salvo Gennuso – ho accettato subito, perchè lo ritengo interessante. La società vuole puntare molto sul settore giovanile e io che amo lavorare con i giovani non potevo rifiutare. Sono contentissimo di questa nuova esperienza – continua – perchè mi farà crescere e farà crescere i ragazzi. Inizio con molto entusiasmo con l’obiettivo principale di far crescere quanti più ragazzi possibili e magari far sognare loro la serie A già da piccoli. Sarà una stagione difficile – conclude Gennuso – soprattutto per quanto riguarda il campionato di serie C perchè è molto impegnativo e perchè lo affronteremo con una squadra molto giovane, ma faremo di tutto per sognare più che si può”.

La prima squadra, intanto, dopo l’allenamento congiunto con Palmi svoltosi a Reggio Calabria venerdì scorso, ieri dopo due giorni di riposo ha ripreso la preparazione e domani sarà impegnata a Catania con la Farmitalia nel quarto allenamento congiunto dei sette in programma prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Salva