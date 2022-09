Cioccolato di Modica alla sagra del Pistacchio di Raffadali Dop

Il Cioccolato di Modica IGP special guest al Fastuca Fest, la sagra del Pistacchio di Raffadali DOP dal 16 al 18 settembre. Il Consorzio del Cioccolato di Modica ha accolto con grande piacere l’invito rivolto da Totò Gazziano, organizzatore della manifestazione e Direttore in pectore del Consorzio di Tutela , presieduto da Calogero Frenda , di partecipare all’evento che celebra l’iscrizione, dal 22 marzo 2021, nel registro delle Indicazioni Geografiche , del Pistacchio di Raffadali DOP.

Pistacchio di Raffadali Dop e Cioccolato di Modica IGP, due prodotti eccellenti il cui impiego nella gastronomia e in particolare nel settore dolciario registra un incontenibile successo.

Al Fastuca Fest , Pistacchio di Raffadali Dop e Cioccolato di Modica, sono stati impiegati nei due Show Cooking rispettivamente : dalla Brigata Mandrarossa per un fantastico dessert “Pasticciotto con Pistacchio di Raffadali Dop e Cioccolato di Modica Igp”; e dallo Chef Stellato Accursio per un sorprendente “Gelato al Pistacchio di Raffadali Dop, cioccolato di Modica Igp e ricotta”.

Un sodalizio fra le due eccellenze , entrambe associate a DOS – Denominazioni di Origine Siciliana, destinato a sperimentare nuove forme di valorizzazione dei rispettivi prodotti negli eventi del settore dolciario più rappresentativi a cominciare dalla edizione 2023 di SIGEP. Ovviamente il Pistacchio di Raffadali Special Guest alla edizione di Chocomodica 2022 dal 7 all’11 dicembre.

