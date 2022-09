Pozzallo, è deceduto il pediatra Luigi Giunta

E’ deceduto Luigi Giunta, medico pediatra in pensione a Pozzallo. Aveva 73 anni. Nei giorni scorsi era stato ricoverato in rianimazione all’ospedale di Modica dopo essere stato colpito da un’emorraggia cerebrale mentre era alla guida della sua auto. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Dolore immenso per la moglie, il figlio, i familiari tutti, i parenti, gli amici e quanti hanno avuto il piacere di conoscerlo. L’ho incontrato giorni addietro in un supermercato del centro di Pozzallo. Abbiamo conversato con grande piacere reciproco. Con Luigi Giunta, Natalino Amodeo, Giuliano Giunta e Saro Arezzo, fino a poco prima della pandemia, ci incontravamo a cena i fine settimana in qualche locale tipico della provincia per stare assieme in allegria. Serate memorabili. Spontanee. Antistress. Di quelle che fanno bene al cuore e alla mente. Siamo affranti. Addio Luigi non ti dimenticheremo mai.