L’Asp Ragusa cerca 30 volontari per servizio civile Universale

L’ASP di Ragusa ha pubblicato un bando di selezione per operatori volontari – Servizio Civile Universale – da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Digitale e di Servizio civile ambientale che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 in Italia.

I termini per la presentazione delle candidature scadono il prossimo 30 settembre, alle 14.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL – Domanda online – occorre che il candidato/aspirante volontario SCU -Servizio Civile Universale – sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/ piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potrebbero accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Gli aspiranti operatori volontari SCU che avranno presentato istanza per uno dei progetti dell’ASP RAGUSA, saranno sottoposti a selezione, le cui modalità e date saranno rese pubbliche sul sito www.asp.rg.it.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio civile universale in 444,30 euro.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile da scegliere tra tutti i progetti inseriti nel Bando, pena l’esclusione dalla partecipazione al Bando.

Sito: https://www.asp.rg.it/ component/tags/tag/servizio- civile

È utile consultare gli allegati:

Per info chiamare: martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle 12:00 tel. 0932 600179/ 600852, oppure inviare mail: servizio.civile@asp.rg.it

