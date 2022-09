Scicli. Il Sindaco firma il protocollo “Zeromolestie”

Scicli è il primo Comune ibleo firmatario del protocollo siglato a marzo tra lo Sportello Zeromolestie Sinalp, nella persona della Coordinatrice Regionale Natascia Pisana, e la Regione Sicilia. La partecipazione del Comune di Scicli al Protocollo è stata approvata con Delibera di Giunta.

L’obiettivo del Protocollo, dichiara il Sindaco Mario Marino, sta nell’istituzione di un Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete, per dare sostegno alle donne vittime di violenza e svolgere un’azione di sensibilizzazione per prevenire questi atti di violenza. A livello locale, lo sportello ha come referente l`Avv. Sabrina Micarelli.

Alla firma del Protocollo, giunta al termine della seduta consiliare, erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale, Desiré Ficili, la Giunta e tutti i Consiglieri Comunali. L’attenzione dell’Amministrazione e, come ha ribadito il Presidente Ficili, del Consiglio Comunale è e sarà massima su questo fronte, grazie anche alla stretta sinergia con la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine ed il mondo dell’associazionismo.

Salva