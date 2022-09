Modica, Make’ Pizza tra le “stellate” di Peperoncino Rosso

La Pizzeria Makè Pizza di Modica entra nell’olimpo degli Stellati di Peperoncino Rosso. “L’attività al Quartiere Sacro Cuore durante il periodo della pandemia, su iniziativa di Corrado Baglieri e della moglie Valentina Fraglica. Nonostante il momento storico ed economico poco favorevole, la coppia inaugura una pizzeria d’asporto destinata a entrare nell’albo d’oro delle pizzerie a livello mondiale.

Tale scelta arriva dopo 26 anni di carriera, da parte di Corrado Baglieri, presso le principali pizzerie di Modica e dei comuni limitrofi. Dal 1995 fino al 2020, egli lavora come pizzaiolo in qualità di dipendente. Ciò gli consente di maturare la giusta esperienza per poter gestire Makè Pizza, una pizzeria da asporto che offre anche il servizio di consegna a domicilio. L’arredamento interno è moderno e presenta una veranda con 3 tavoli e 12 posti a sedere per chi desidera consumare sul posto la pizza o la frittura e non necessita di tanto spazio.

Tra i punti di forza di Makè Pizza vi è lo studio degli ingredienti utilizzati da parte di Corrado Baglieri. Le materie prime a chilometri zero sono diverse ma il titolare punta molto anche sul chilometro buono optando per prodotti originari, ad esempio, del nord Italia ma che rappresentano un’esclusiva assoluta di un determinato territorio. Un esempio? Il prosciutto crudo San Daniele. Questo permette di acquistare prodotti geograficamente distanti soltanto se si tratta di eccellenze introvabili su una breve distanza.

Per quanto riguarda i prodotti a chilometri zero, spiccano i formaggi Piacentino Ennese e il Ragusano DOP. Entrambi vengono utilizzati sulle pizze contribuendo all’esperienza gastronomica di clienti desiderosi di scoprire i prodotti della zona modicana.

Salva