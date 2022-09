Modica. Mozione Maggioranza sulla ridetermina tariffe scuolabus

Il gruppo consiliare di maggioranza del Comune di Modica ha protocollato una mozione per chiedere al Commissario Straordinario di ritirare la determina in merito alle nuove tariffe inerenti il trasporto scolastico e ritornare ad adottare quella dello scorso anno. Nel corso della riunione dei capigruppo di venerdì, inoltre, sarà chiesta la convocazione di un consiglio comunale urgente per discutere di questa problematica che sta preoccupando centinaia di famiglie modicane. “Nel caso in cui la Commissaria dovesse ritirare la nuova determina naturalmente ritireremmo immediatamente la mozione presentata – minacciano i consiglieri di Maggioranza – . Siamo consapevoli che la Commissaria abbia agito secondo norma di legge ma le chiediamo di riconsiderare la decisione in nome della solidarietà verso quelle famiglie che hanno notevoli difficoltà a poter onorare le nuove tariffe. La scelta politica dell’amministrazione Abbate di dimezzare e in alcuni casi azzerare le tariffe è da premiare riconfermandola anche per il 2022-2023″.

