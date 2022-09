Giarratana. Stasera s’insedia il nuovo parroco Don Mallemi

Proseguono le iniziative legate alle celebrazioni in onore di San Giuseppe. Tra questi il torneo di bigliardino in piazza Vittorio Veneto. Ieri, fino a tarda notte, infatti si è tenuta, in collaborazione con il Centro giovanile di Giarratana, la fase preliminare. Questa sera, a partire dalle 21,30, ci sarà invece la fase finale. Oggi, inoltre, uno speciale appuntamento per la comunità dei fedeli, inserito nel contesto dei festeggiamenti del Patriarca. Alle 20 in chiesa Madre ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe La Placa (foto), per accompagnare e presentare il nuovo parroco, il sacerdote Francesco Mallemi, già vicario parrocchiale sempre a Giarratana, all’intera comunità. Domani, inoltre, alle 21, in piazza Vittorio Veneto, il primo concorso nazionale “CorInfesta”, in collaborazione con la corale parrocchiale “Regina Caeli” di Giarratana, la federazione Cori italiani e Chorus Inside Sicilia. Ci sarà anche la partecipazione dell’Asd Spazio Libero della maestra Eliana Curiali che curerà con esibizioni di danza sportiva l’intrattenimento degli intermezzi.

