Approvazione progetto del PTA Pozzallo. Ritardi ingiutificabili

Sono intollerabili i ritardi delle procedure di verifica e approvazione del progetto definitivo del PTA di Pozzallo. Lo denuncia il Sindaco Roberto Ammatuna. Un’opera importantissima per la città colpevolmente bloccata negli uffici dell’ASP di Ragusa. In questo momento a Pozzallo si vive uno stato di precarietà in alcune strutture sanitarie. L’edificio di via Napoli necessita di alcune opere di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria che ormai sono assolutamente indifferibili. Il P.T.A. e la Guardia Medica sono allocati in locali angusti e in affitto. Ecco perché il PTA, che deve essere realizzato in via Follereau, sarebbe la giusta risposta ad una esigenza sanitaria fortemente reclamata dai cittadini.

Non bisogna dimenticare inoltre, prosegue Ammatuna, che Pozzallo, è sede di un grande porto commerciale e di una grande zona industriale. La stessa città, come poche altre in Italia, deve far fronte ad un fenomeno migratorio che deve essere affrontato con servizi e strutture sanitarie efficienti. Diventa assolutamente inaccettabile il comportamento di un’ASP che ha il finanziamento dell’opera, ha un progetto definitivo ed esecutivo pronto e non riesce ad eseguire una semplice operazione di verifica e approvazione del progetto stesso per dare il via libera alla gara di appalto.

