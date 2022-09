Al via la XXV edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa

Prende il via domani, venerdì 2 settembre, la XXV edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa, regolarità classica a strumentazione meccanica, promosso dal Veteran car club ibleo. La manifestazione si avvale del supporto Asi e del Comune di Chiaramonte Gulfi, oltre al patrocinio del Comune di Ragusa e dell’Aci di Siracusa mentre si registrerà la partecipazione della Polizia di Stato. L’accoglienza dei partecipanti è prevista dalle 18 alle 20 all’hotel Mediterraneo dove pure si svolgeranno le verifiche tecniche. Alle 21 la cena in hotel. Sabato, partenza alle 8,30, alle 9 prove di abilità al piazzale 8 marzo (contrada Selvaggio), alle 10,30 la visita all’azienda artigianale Progetto Natura. Dopo il rientro in hotel, pranzo alle 13. Quindi, alle 16 partenza con una ulteriore tappa a Ragusa che sarà caratterizzata da prova di abilità. Alle 17,30 arrivo a Chiaramonte Gulfi dove è in programma una visita guidata. Alle 20 la cena presso il ristorante Majore. Alle 21,30 prove di abilità e rientro libero in hotel. Alle 9 di domenica la partenza successiva per arrivare sino a Ibla dove alle 9,30 è previsto il parcheggio e la visita guidata della città antica. Alle 10,30 prove di abilità in percorso cittadino mentre a mezzogiorno ci sarà il rientro in hotel. Alle 13 il pranzo a cui farà seguito la cerimonia di premiazione.

