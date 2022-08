Ragusa. Appaltati lavori per la riqualificazione ex scalo merci

È stato sottoscritto il contratto di appalto riguardante i lavori di riqualificazione della periferia storica di Ragusa: ripristino accessibilità e connessione con la città moderna attraverso la ferrovia urbana – intervento “metroferrovia-stazione Ragusa Centrale (opere di connessione al tessuto urbano)”.

Impresa aggiudicataria è il Consorzio Stabile A.I.CO.S.c. a r.l, con sede in Roma, che ha presentato il ribasso del 27,572% sull’importo a base di gara di euro 3.725.000,00.

Impresa designata esecutrice dei lavori è la F.lli Mammana s.r.l., con sede in Tusa (ME).

“Tranne per un tratto – spiega il sindaco Peppe Cassì – che è stato preservato per conservare la memoria storica di questo luogo, nel corso di questa estate sono stati completati i lavori di rimozione dei binari dall’area dell’ex Scalo merci.

Ora è tempo di passare alla fase successiva, con l’avvio delle opere di realizzazione della nuova strada di accesso da via Archimede (all’altezza della Parrocchia “Sacra Famiglia”), della nuova stazione dei bus, di tutti i servizi e gli spazi, anche commerciali, ad essa connessi, di scale e ascensori di collegamento con via Scalo Merci.

Martedì è stato sottoscritto il contratto con la ditta aggiudicatrice dei lavori a cui è subito seguito un primo sopralluogo. Il cantiere sarà aperto nel giro di poche settimane”.

“Con un diverso appalto, che sarà aggiudicato entro settembre – prosegue l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida – si assegneranno inoltre i lavori per la realizzazione del Parco: uno spazio verde, dedicato alla socialità, allo sport e agli eventi, che sorgerà sempre in quest’area strategica per la città. Oggi l’ex Scalo merci è una “ferita”, un’area abbandonata e che divide zone cruciali di Ragusa come quella di via Carducci e Piazza Libertà; domani sarà un luogo di interconnessione”.

