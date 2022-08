Scicli. Oltre 50 gatti costretti in un garage liberati, affidati all’Enpa

Oltre cinquanta gatti rinchiusi in un garage di una privata abitazione. È la scena che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia locale di Scicli intervenuti congiuntamente ai carabinieri della locale Tenenza e ai carabinieri del Nas, al fine di dare ottemperanza ad un’ordinanza sindacale emessa per motivi di igiene e sanità.

All’operazione hanno partecipato anche i veterinari dell’Asp, alcuni assistenti sociali comunali e i volontari dell’Enpa. I felini sono stati affidati ai volontari dell’Enpa che, dopo aver prestato le prime cure, provvederanno a darli in adozione.

I detentori dei felini erano già stati deferiti alla Procura della Repubblica di Ragusa dalla polizia locale con l’ipotesi di reato di maltrattamento animali.

