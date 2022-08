Modica Calcio, arriva Denis Sciuto

Prosegue la preparazione dei rossoblù in vista della prima gara di campionato in programma domenica 4 settembre in trasferta ad Acicatena, continuano le operazioni di mercato.

La dirigenza rossoblù infatti ha concluso la trattativa con il centrocampista, classe 2003, Denis Sciuto. Si tratta di un diciannovenne di prospettiva, sul quale erano proiettate le attenzioni di diverse formazioni anche di serie D che ne hanno apprezzato le qualità con la maglia del Calcio Catania con la quale ha disputato due campionati Primavera.

