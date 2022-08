Installazione ascensori ai colombari nei cimiteri di Ragusa

Si è svolto nella mattinata di mercoledì il sopralluogo, da parte del sindaco Peppe Cassi e dell’assessore ai Servizi Cimiteriali Giovanni Iacono, per verificare l’andamento dei lavori di installazione degli ascensori ai colombari nei cimiteri di Ragusa Centro e Ragusa Ibla.

“Dare a tutti – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì – anche a chi è più anziano o ha difficoltà motorie, la possibilità di omaggiare i propri defunti, portare loro un fiore.

L’installazione degli ascensori di accesso ai colombari nei due cimiteri rappresenta un intervento atteso da molti anni, utile tanto quanto significativo”.

“Gli scavi – ha aggiunto l’assessore Giovanni Iacono – sono iniziati già nel mese di agosto e sono già preparate le opere di carpenterie, per poi proseguire con la posa in opera delle armature e del calcestruzzo”.

