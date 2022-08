Modica. Festeggiamenti in onore della Madonna delle Lacrime

A giorni a Modica partiranno i festeggiamenti in onore della Madonna delle Lacrime nella parrocchia della Circonvallazione Ortisiana.

La parrocchia guidata dal primo agosto 2022 da don Nunzio Di Stefano si appresta a vivere la festa comunitaria con più serenità dopo i due anni di pandemia.

Il programma dei festeggiamenti prevede un triduo in preparazione dal 1 al 3 settembre. Il primo giorno sarà guidato da don Andrea Amore, vice parroco del Sacro Cuore di Modica. Il 2 settembre la celebrazione sarà presieduta da don Peppe Di Stefano, nuovo parrocco del Sacro Cuore. Il 3 settembre presiede la celebrazione don Nunzio Di Stefano.

Il 4 settembre, giorno della festa esterna, ci saranno diverse celebrazioni eucaristiche, quella centrale è prevista alle 19, durante la quale vi sarà l’ingresso ufficiale di don Nunzio come Parroco, sarà presente anche don Michele Fidone, che ha guidato la parrocchia fino allo scorso mese di luglio e che dal primo agosto è parroco della Chiesa Madre di San Giorgio. Dopo la celebrazione vi sarà l’atto di affidamento comunitario al Cuore Immacolato di Maria.

