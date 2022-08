Jaguar E-Type del 1961 all’Autogiro della provincia di Ragusa

Un’altra autovettura di spessore proveniente da Malta impreziosirà la XXV edizione dell’Autogiro della provincia di Ragusa in programma a partire da venerdì 2 settembre. Si tratta una Jaguar E-Type del 1961, con cambio manuale a quattro marce, con un motore di 3.800 cc e sei cilindri in linea, considerata dagli esperti del settore un vero e proprio gioiellino. Grazie a quest’altra partecipazione, la kermesse promossa dal Veteran Car Club Ibleo è destinata a proporsi in maniera speciale, così come nelle intenzioni degli organizzatori che, in chiave ripartenza, intendono dare vita a un appuntamento ricco di stimoli. Tra l’altro, ci saranno anche le prove speciali nel corso delle quali i vari partecipanti potranno dimostrare sino in fondo le loro capacità alla guida di automobili che non mancheranno di attirare l’attenzione dei vari appassionati e non solo. Non ci sono dubbi sul fatto che il Vcci, anche per questa occasione, profonderà il massimo impegno allo scopo di attirare sempre di più l’interesse di tutti i possessori di auto storiche che intendono cimentarsi con un evento di un certo spessore. E ci sarà, inoltre, la partecipazione di concorrenti provenienti da Malta, un mercato, per così dire, che il club sta seguendo con sempre maggiore interesse da qualche anno a questa parte per gli spunti che lo stesso riesce a offrire.

