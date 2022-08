Abbate. Giovedi la presentazione del programma elettorale

Giovedi 1 settembre alle ore 19:00 presso la sede elettorale di Ignazio Abbate in Corso Umberto 268 a Modica verrà presentato ufficialmente il programma elettorale per la corsa alle regionali. Nell’occasione saranno presenti il coordinatore provinciale dell’UdC, Silvio Meli, ed i quattro candidati dello scudocrociato per la provincia di Ragusa, Ignazio Abbate, Paola Santificato, Sebastiano Gurrieri e Filippo Frasca. Nel dettaglio verranno presentati i dieci punti che costituiscono il programma elaborato grazie al prezioso contributo di associazioni di categoria, sindacati e privati cittadini che hanno voluto partecipare con le loro idee e proposte finalizzate a riportare l’intera area iblea nel posto che merita e da cui manca da troppi anni.

