FP Cgil. Integrazione oraria A.S.U. Scade oggi il termine

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, Gaetano Sciacca, ha invitato in una nota, del 25 agosto scorso, tutti gli Enti utilizzatori di personale impegnato in A.S.U. a presentare entro il prossimo 30 agosto specifici “progetti obiettivo” per l’utilizzazione del personale operante in A.S.U., ricorrendo all’integrazione oraria fino al completamento delle ore massime previste dal CCNL Funzioni locali.

“L’occasione è particolarmente importante e degna della massima attenzione, commenta Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, poiché consente lo svolgimento di attività rilevanti per l’Ente, per i cittadini e per gli stessi soggetti interessati che potranno espletare la loro attività riuscendo ad incrementare le loro entrate e così rendere più dignitosa la loro vita personale e familiare.

Considerato i tempi strettissimi della scadenza, si chiede un particolare sforzo per ottemperare alla richiesta e consentire l’integrazione delle ore di lavoro fino a 36 settimanali, per tutto il personale ASU che svolge la propria attività presso l’Ente in indirizzo.

