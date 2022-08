Ventennale Anffas Sicilia. Presente anche l’Anffas Onlus Ragusa

L’Anffas onlus Ragusa parteciperà sabato e domenica prossimi ai festeggiamenti per celebrare il congiunto ventennale della costituzione dell’Anffas onlus Sicilia in programma a Palazzolo Acreide. E’ un coordinamento di secondo livello a cui aderiscono tutte le Anffas Sicilia e nel contesto del quale l’Anffas Ragusa ha recitato un ruolo significativo, occupandosi di promuovere la tutela dei diritti delle persone con disabilità, svolgendo un ruolo di organizzazione e rappresentanza delle persone con disabilità, portando la loro voce all’interno delle istituzioni pubbliche, supportando le associazioni locali Anffas presenti sul territorio siciliano. “Ricordo che l’Anffas onlus Ragusa – afferma la direttrice Salvina Cilia – ha espresso qualche anno fa la presidenza regionale con Carmela Antoci mentre in questi vent’anni alcuni rappresentanti della nostra associazione hanno fatto parte degli organi collegiali di Anffas Sicilia. E’ stata, quest’ultima, una intuizione vincente che ci ha consentito, anni fa, di presentarci uniti nei confronti delle istituzioni, promuovendo le reti di associazioni e facendoci diventare portavoce di quel forum del terzo settore che ha voluto esaltare il concetto di stare uniti”.

Al ventennale saranno presenti il presidente nazionale Anffas Roberto Speziale, il vicepresidente nazionale Anffas Salvatore Parisi, il vicepresidente Anffas nazionale e presidente della fondazione Anffas Durante e Dopo di noi Emilio Rota. E, ancora, l’assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali, Antonio Scavone, l’Autorità garante dei diritti delle persone con disabilità dell’ambito regionale siciliano, Carmela Tata, il vicepresidente Anci Sicilia, Paolo Amenta, il presidente della conferenza comitati consultivi della Sicilia, Pierfrancesco Rizza.

