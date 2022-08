San Giovanni Battista a Ragusa. Lunedì è il grande giorno

Domani è il giorno della grande festa. Domani è il giorno dedicato al patrono della città e della diocesi di Ragusa, San Giovanni Battista. La Cattedrale rimarrà aperta tutto il giorno, dalle 6 alle 24. Le celebrazioni eucaristiche sono in programma nei seguenti orari: 7; 8; 9; 10; 11,30; 17,30; 22,30. E’ possibile accendere le torce davanti il simulacro di San Giovanni nel giardino di corso Vittorio Veneto. Si entra dai portoni laterali di corso Italia e corso Vittorio Veneto. Si esce al termine della celebrazione eucaristica dai portoni laterali del sagrato e dal portone centrale. Alle 8, alle 11,30 e alle 18,30 sono in programma gli spari di colpi a cannone e il suono festoso di campane.

Alle 7 la messa sarà presieduta dal canonico sacerdote Giovanni Cavalieri, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti; alle 8 dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo, parroco della parrocchia Beato Clemente Marchisio, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Alle 9 celebrerà il sacerdote Graziano Martorana, rettore del santuario Maria Santissima di Gulfi e parroco della parrocchia San Nicola di Chiaramonte Gulfi, all’organo il maestro Giovanni Arestia. Alle 10 celebrazione eucaristica presieduta da don Riccardo Bocchieri, parroco della parrocchia Santa Maria di Portosalvo di Marina di Ragusa, all’organo il maestro Giovanni Arestia. Alle 11,30 il solenne pontificale presieduto da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, con la partecipazione delle autorità civili e militari, dei canonici del capitolo della Cattedrale, del clero, dei religiosi, delle religiose e dei fedeli. Il servizio liturgico sarà curato dai seminaristi. Al termine della celebrazione, l’atto di affidamento a San Giovanni Battista. I canti saranno eseguiti dalla corale della Cattedrale, dirige il maestro Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Alle 17,30 la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giambattista Diquattro, nunzio apostolico in Brasile, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. In piazza Libertà arriveranno il corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo e il corpo bandistico Alessandro Scarlatti di Chiaramonte Gulfi diretto dal maestro Sebastiano Gurrieri. Ci sarà la sfilata in via Roma fino in piazza San Giovanni. Alle 18,30 è previsto l’inizio della solenne processione del patrono. Precede l’Arca santa, seguita dai fedeli con i ceri votivi. L’uscita del venerato simulacro di San Giovanni Battista sarà accolta sul sagrato dal tradizionale lancio di volantini colorati, dal suono a festa delle campane e dallo sparo dei fuochi d’artificio.

L’itinerario è quello che da corso Italia prosegue verso via Mario Leggio, corso Vittorio Veneto, via Mariannina Schininà, corso Italia, via Garibaldi, via Ecce Homo, via Mario Leggio, via Luciano Nicastro, via Roma, via Gian Battista Hodierna, via Mario Rapisardi, corso Vittorio Veneto, piazza San Giovanni, corso Italia. All’arrivo del simulacro del santo patrono in piazza San Giovanni, tradizionale saluto ai fedeli, alla città e alla diocesi da parte di mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa. A seguire, sulla facciata della Cattedrale, spettacolo di videomapping a cura della ditta MoSe – Modern sensation di Mineo. Spettacolo pirotecnico e ingresso del simulacro del santo patrono in Cattedrale. Alle 22,30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. In piazza San Giovanni, alle 22,30, il concerto dell’orchestra di fiati San Giorgio Città di Ragusa diretta dal maestro Giacomo Antonio Palermo. A conclusione dei festeggiamenti, a mezzanotte, spettacolo di fuochi pirotecnici sul ponte San Vito eseguiti dalla ditta Pirotecnica iblea di Lorenzo Massari da Ragusa. Ieri sera, intanto, il simulacro del patrono e l’Arca santa sono stati accolti da un gran numero di fedeli nella chiesa di Maria Santissima Nunziata, alla periferia della città. Oggi, dopo la celebrazione delle 17,30 alla Nunziata, ci sarà, alle 18,30, la processione del simulacro di San Giovanni Battista e l’Arca santa, accompagnati dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, che farà rientro in Cattedrale. All’arrivo della processione, previsto intorno alle 19,30, spettacolo pirotecnico. Alle 21, i solenni Primi vespri pontificali del martirio di San Giovanni Battista presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa.

