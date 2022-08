Monterosso Almo. Domenica la sagra del pane

Il sapore del pane caldo e fragrante sarà il protagonista della XXXIII ^ edizione della tradizionale Sagra del Pane e dei sapori monterossani che si svolgerà domenica prossima, 28 agosto, in piazza San Giovanni.

La festa organizzata dal Comitato dei festeggiamenti in collaborazione con l’Amministrazione comunale esalta sia i sapori che la genuinità del pane casereccio della tradizione contadine del borgo Monterosso . La manifestazione è nata nel 1986 . Saranno presenti tanti forestieri e turisti che ogni anno frequentano sempre di più i centri montani dell’entroterra Ibleo.

La sagra prevede l’allestimento di più stand, appositamente attrezzati per offrire degustazioni del pane casereccio condito con olio, origano, caciocavallo ed il tradizionale “capuliato”, accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso delle colline monterossane.

Alle 16 si inizierà con un interessante evento per i bambini “ Chef per un giorno” a cura dello chef Salvatore Lia. Alle 17 seguirà la sfilata auto club Fiat 500.

Per le 18 è prevista la sfilata dei tamburi di Buccheri. Alle18,30 ci sarà l’apertura degli stand enogastronomici. Per le19,30 spettacolo degli artisti di strada . Alle 21,30 ci sarà uno spettacolo musicale.

