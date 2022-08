Oscar Mascara, riconfermato capitano del Città di Comiso

Il Città di Comiso calcio riconferma il Capitano Oscar Mascara, capitano dentro e fuori il campo.

Un tassello che non poteva mancare in questa importante cavalcata in Eccellenza, dopo aver dato il suo supporto in tutti questi anni e portato sempre in alto i colori Verdearancio.

Qui di seguito la scheda

Oscar Mascara

Data di nascita- 21/02/1986

Luogo di nascita- Comiso

Ruolo- Centrocampista

Peso- Kg 70

Altezza- 1.68

Dichiarazione di Mascara:

“Anche quest’anno sono parte integrante della squadra, e non poteva essere diversamente. Per me il Città di Comiso è un qualcosa di irrinunciabile, sia perché sono di Comiso sia perché sono cresciuto nel Città di Comiso, personalmente e calcisticamente. La passata stagione è stata un sogno, l’ho detto e lo ripeto: con tanto sacrificio ed impegno abbiamo conquistato l’Eccellenza, e quest’anno sarà un continuo del buon lavoro che abbiamo iniziato. Sarà duro e complicato questo campionato, ci sono tantissime squadre che già conoscono questa categoria, ma noi con la pazienza e la determinazione che ci caratterizzano daremo il meglio. Tutto sarà uno stimolo per dare il meglio di noi”.

