Passalacqua Ragusa, basket. Presentato Mirco Diamanti, oggi primo allenamento

Entusiasmo, grandi motivazioni e voglia di fare. Primo giorno in casa Passalacqua Ragusa, con la conferenza stampa di questa mattina nella quale è stato presentato il rinnovatissimo staff tecnico capeggiato da Mirco Diamanti. A prendere parte all’incontro con la stampa, oltre al nuovo head coach, il vicepresidente onorario Salvatore Padua, gli assistant coach Beppe Caboni e Yvan Baglieri capitan Chiara Consolini. “La chiamata della Virtus Eirene mi ha fatto gran piacere – ha ribadito Diamanti – So che qui si fa basket in modo serio, c’è una società organizzata, una squadra di qualità. Ci sono certamente tre squadre più attrezzate di noi, che sono Schio, Bologna e Venezia, poi ci siamo noi, ma è chiaro che poi tutto passa dal campo e da quello che saremo bravi a fare. A Lucca d’altra parte nessuno credeva che avremmo vinto lo scudetto e invece ci siamo riusciti”. Oggi pomeriggio alle 19,00 il primo allenamento al quale saranno presenti le tre senior Consolini, Dotto e Attura insieme alle ragazzine delle giovanili. Al gruppo, mano a mano, si uniranno tutte le altre nei prossimi giorni

Salva