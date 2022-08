A Scicli si terrà il Premio “Portatori di Gioia” 2022

L’associazione “Portatori di Gioia”, dopo il successo avuto nell’edizione 2021, ripropone per sabato 17 settembre, con inizio alle ore 21.00 a Sampieri, la seconda edizione del Premio “Portatori di Gioia” riservato ai cittadini e alle cittadine di Scicli che hanno dato e continuano a dare lustro alla città.

La manifestazione vedrà la sfilata dei premiati (professionisti, artigiani, imprenditori aziendali, ecc.) di Scicli ma anche non sciclitani (italiani e cittadini stranieri), corregionali che operano e vivono a Scicli che hanno contribuito con la loro attività o con le loro idee innovative allo sviluppo e alla promozione del nostro territorio in Italia e nel Mondo nei diversi settori di attività quali l’economia, l’arte, la scienza, il sociale, lo sport, ecc.

Durante la serata si esibiranno Carmelo Errera e gli Scacciadiavoli. Presenterà Gianluca Russino.

