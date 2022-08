Guai metereologici in vista: arriva la Niña dal Pacifico

g.r.

Tra l’alternarsi di violentissimi temporali e caldo torrido l’Italia e l’Europa già a partire da fine agosto potrebbe avere a che fare con nuove violente perturbazioni secondo quanto prevedeno i meteorologi nazionali e internazionali che stanno monitorando quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni a livello climatico dall’altra parte dell’oceano. Un fenomeno che ha tutta l’aria di essere foriero di cattive notizie per il Vecchio continente. Si tratta della Niña, un “raffreddamento della temperatura delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico centrale ed orientale dovuto a particolari condizioni climatiche”, spiegano gli esperti Meteo.it. Un evento atmosferico che non si verifica tutti gli anni, e spesso soppiantato dal fenomeno opposto “il Niño”, ossia un riscaldamento delle acque oceaniche. Ma quest’anno le “anomalie climatiche in atto sull’Oceano Pacifico” lasciano presupporre che la Niña raggiungerà presto l’Europa e l’Italia forse già a fine Agosto con conseguenze con ogni probabilità difficili da gestire.

