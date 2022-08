Riunione del Partito Democratico. Risultati

Giovedì 18 si è riunita, in modalità on-line, la Direzione Provinciale del Partito Democratico della Federazione di Ragusa, con la presenza del deputato regionale, Nello Dipasquale, per discutere sulla composizione delle liste per la elezione del Parlamento nazionale.

Da tutti gli intervenuti è stata espressa forte critica verso l’attuale sistema elettorale che penalizza le scelte dei territori nella individuazione dei propri rappresentanti, impegnando il partito nel futuro parlamento a modificare tale sistema elettorale.

Forte critica è stata altresì espressa sulla composizione delle liste che vede paracadutate sul territorio candidature, sicuramente, valide ma ad esso estranee e sulla gestione delle alleanze del campo largo del centrosinistra.

Da tutti è stato, in ogni caso, ribadito il forte impegno di tutto il partito ibleo nel sostenere i propri candidati, sia alle elezioni regionali (Giusy Brullo, Nello Dipasquale, Francesco Stornello, Bartolo Giaquinta) con la riconferma del parlamentare al Partito Democratico.

Il partito è altresì impegnato nel sostenere i propri candidati alle elezioni nazionali: Giovanni Spadaro nella quota proporzionale alla Camera e Agata Iacono nella quota proporzionale al Senato nonché il candidato della coalizione del centrosinistra nella quota maggioritaria/uninominale nel nostro collegio di appartenenza che comprende complessivamente 28 comuni Gigi Bellassai vice-segetario del Partito Democratico, che può contendere alle altre coalizioni la elezione del seggio maggioritario.

Alla candidatura di Gigi Bellassai assicurano l’appoggio tutte le componenti politiche della coalizione di centro-sinistra dei territori del collegio, personalità varie di area fra cui il sindaco di Vittoria Aiello, il sindaco di Militello Burtone, il sindaco di Chiaramonte Cutello, il vice-sindaco di Monterosso Almo Giaquinta Il Presidente del consiglio di Santacroce Agnello.

