Etichette adesive. I Wikabags offrono migliori garanzie

Esistono oggi sul mercato tanti tipi di etichette adesive, ognuna delle quali può essere utile per un uso specifico. La personalizzazione di questi supporti è fondamentale per veicolare il proprio marchio aziendale e lanciare iniziative di marketing.

Oggi parliamo di tipologie di etichette adesive perché, ancora oggi, restano uno strumento indispensabile. Possono contrassegnare e catalogare vari oggetti ma diventano anche strumenti di marketing fondamentali. Le tipologie di etichette attualmente in commercio sono, infatti, tantissime, ognuna delle quali è pensata per un uso specifico.

I Wikabags offrono la massima qualità di stampa per ottenere il meglio dalle tue etichette, ma teniamo anche d’occhio le parti creative e di design.

Soprattutto quando si tratta di marketing e promozione di un’attività, la qualità deve essere un fattore essenziale da considerare quando si desidera produrre etichette adesive personalizzate.

Se sei nuovo in questo mondo, ti consiglio di iniziare a leggere il nostro altro articolo per iniziare a capire meglio il mondo delle etichette adesive. Se, invece, vuoi continuare questo viaggio scoprendo tutti i tipi di etichette disponibili, buona lettura!

TIPI DI ETICHETTE ADESIVE PERSONALIZZATE

Ogni tipo di etichetta è unico, quindi è fondamentale sapere quando usarne una piuttosto che un’altra.

Ecco un breve elenco delle etichette adesive personalizzate più comuni.

Le etichette con stampa digitale

Cominciamo con le etichette stampate digitalmente.

Questo è uno dei tipi più utilizzati e commercializzati da Wikabags; viene prodotto utilizzando un plotter digitale che stampa in quattro colori e taglia perfettamente l’etichetta.

Può essere utile utilizzare questo tipo di stampa quando è necessario stampare molti colori su adesivi su carta, plastica trasparente e bianca. Inoltre è possibile utilizzare sia adesivi speciali che rinforzati.

Etichette autoadesive

Quindi continuiamo con le etichette autoadesive.

Questo tipo di etichetta è essenziale per la logistica, in particolare per l’imballaggio e la spedizione. È, infatti, molto comune che venga utilizzato per indicare il destinatario di una spedizione, come chiusura per buste, oppure per segnare il numero di un lotto.

Come suggerisce il nome, questo tipo di etichette, una volta realizzate, non necessitano di altri materiali per essere attaccate alla superficie di interesse.

Rotolo di etichette

Passiamo alle etichette in rotolo che sono adesivi molto comuni in cui vengono applicate tante piccole etichette su un supporto molto lungo, che viene poi arrotolato su se stesso.

Per realizzare questo tipo di etichette si possono utilizzare due diversi tipi di tecnologie di stampa:

Con carta termica: all’interno della stampante, la matrice viene preparata elettronicamente da un PC e si riscalda. L’etichetta, a contatto con la matrice, a sua volta si riscalda nei punti caldi, cambiando di conseguenza colore;

Trasferimento termico: viene utilizzata una pellicola molto sottile di plastica inchiostrata che viene posta tra una matrice e l’etichetta. In questo caso, il calore passerà prima attraverso il film e solo successivamente sull’etichetta.

Etichette semitagliate sagomate in bobina

Vediamo quindi le etichette semitagliate sagomate sulle bobine.

Proprio queste etichette vengono consegnate su una bobina, con il loro taglio, che, volendo, può anche seguire una linea curva in base al disegno deciso in precedenza.

Si tratta di un’etichetta adesiva abbastanza versatile in quanto può essere realizzata su carta fotografica lucida o opaca e polipropilene lucido, opaco o trasparente.

Etichette quadrate a taglio pieno

L’ultimo tipo di etichetta di cui vogliamo parlare sono le etichette quadrate a taglio pieno.

A differenza di quanto visto in precedenza, queste etichette non vengono consegnate al cliente in bobina ma singolarmente in un formato standard. Diventa quindi fondamentale il lavoro sul formato: è possibile scegliere tra tanti design che Wikabags può offrire, sia su carta che su polipropilene.

COME USARE ETICHETTE ADESIVE PERSONALIZZATE

Etichette di protezione e sicurezza

Eppure, nel mondo delle etichette resistenti e impermeabili, l’uso diffuso è quello della protezione. Soprattutto quando si tratta di asset aziendali, a questo scopo vengono utilizzati alcuni tipi di etichette. Occorre però capire cosa e da cosa l’etichetta dovrà proteggere e scegliere di conseguenza la tipologia adatta.

Etichette personalizzate per bottiglie, vasetti e confezioni

Le etichette adesive sono anche comunemente utilizzate per catalogare vari oggetti su tutte le bottiglie, barattoli e imballaggi. In questo caso, gli adesivi possono avere una doppia valenza: da un lato servono a capire esattamente il contenuto dell’oggetto. D’altra parte, possono anche essere utili in un discorso di branding.

Etichette prodotto e prezzo

Le etichette possono essere utilizzate anche per contrassegnare prodotti e prezzi. Tuttavia, un gran numero di etichette rientra in questa categoria.

Possiamo citare i classici e semplici adesivi che indicano il prezzo di un prodotto, fino ad arrivare ad etichette più elaborate utilizzate principalmente come oggetto di marketing.

Etichette per supporti multimediali (chiavette USB, CD)

In molti casi è fondamentale utilizzare etichette sui supporti multimediali. Anche in questo esempio possiamo riconoscere i soliti due casi: da un lato, dobbiamo capire che tipo di file contiene il supporto, e dall’altro, troviamo la necessità di realizzare, ad esempio, la copertina di un CD esteticamente più gradevole o evidenziare un marchio.

Indirizzo, pacco ed etichette di spedizione

Naturalmente, le etichette sono comunemente utilizzate nelle spedizioni. In questi casi è opportuno indicare tutti i dati necessari del mittente e del destinatario e del pacco stesso. Il consiglio qui è di utilizzare etichette personalizzate solide e impermeabili.

Etichette adesive per archiviazione e organizzazione

Infine, veniamo a quello che è probabilmente l’uso più comune. Tutti conoscono le etichette corrette per organizzare e conservare documenti e oggetti. Questa pratica può essere utile sia ai privati ​​che vogliono tenere in ordine i propri beni sia, soprattutto, quando si parla di aziende, una caratteristica fondamentale per funzionare correttamente.

CONCLUSIONI

Come avrai letto, esistono tantissime tipologie di etichette adesive personalizzate e ancor più possibili utilizzi. Le etichette sono, infatti, indispensabili per finalità di marketing, per comunicare un messaggio, e per la brand awareness, ma anche per semplici finalità di archiviazione e organizzazione.

