In via di completamento i lavori allo stadio Selvaggio a Ragusa

Stanno per essere completati i lavori di manutenzione allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio che, per la prossima stagione, sarà scenario del campionato di Serie D con la squadra del Ragusa calcio che affronterà il torneo da matricola. A dirlo è il consigliere comunale Daniele Vitale che, dopo avere effettuato un sopralluogo, esprime soddisfazione per l’attività coordinata dall’assessore comunale allo Sport, Eugenia Spata, con la supervisione del sindaco, Peppe Cassì. “Naturalmente – afferma Vitale – è il personale dell’ufficio Sport che si sta occupando materialmente di seguire l’iter che contempla, tra gli altri interventi, il ripristino degli spogliatoi, la messa in sicurezza dell’ingresso dello stadio, una serie di risanamenti strutturali, la messa in sicurezza della tribuna C, la sistemazione dei cancelli d’ingresso, il rifacimento del prato. Lavori, insomma, che si rendevano necessari e che, finalmente, stanno per arrivare a conclusione per consentire al Ragusa di potere disputare al meglio il proprio campionato con l’adeguato supporto infrastrutturale. Allo stesso tempo mi piace sottolineare che stanno per essere ultimati i lavori del parcheggio antistante lo stadio Ottaviano di via Colajanni. Anche in questo caso si attendeva da tempo un intervento che risulta decisivo per consentire la migliore sosta agli sportivi che partecipano ai vari eventi programmati nell’impianto. Grazie ancora, dunque, all’Amministrazione comunale per essersi spesa lungo tale direzione, accogliendo al meglio i nostri solleciti”.

