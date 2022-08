Area fitness a Scoglitti. Italia Viva: “Predisporla solo ora”?

“Ricordate quando mesi fa abbiamo sollecitato il ripristino dell’area fitness di Baia Dorica? Bene, ci stanno lavorando adesso e, se tutto va bene, il sito sarà pronto per il 15 di agosto, forse a fine mese. In pratica, cioè, quasi alla fine dell’estate quando a Scoglitti non ci sarà più nessuno”. E’ quanto afferma la consigliera comunale di Italia Viva, Sara Siggia, che evidenzia il ritardo con cui questo intervento è stato effettuato. “Non si può aspettare tutti questi mesi – afferma Siggia – questa azione andava predisposta per tempo. Già i coordinatori cittadini di Italia Viva Valentina Tagliarini e Marco Dezio avevano denunciato a febbraio, con un video sui social, la persistenza di questo degrado. E si è riusciti a intervenire solo adesso? Questo significa che non c’è alcuna visione progettuale. Che non si riesce a comprendere in che modo occorra soddisfare le esigenze primarie dei residenti e dei villeggianti. Non ci sono dubbi. La frazione è nel degrado. Ed era questa l’Amministrazione comunale che avrebbe dovuto cambiare Vittoria e Scoglitti in meglio? Non è possibile gestire tutto così, con questa approssimazione. Ci vuole attenzione, determinazione e capacità di sapere cogliere i momenti. Tutto quello che, insomma, finora è venuto a mancare. E sicuramente l’area sarà vandalizzata se non ci si attrezzerà per tempo con la videosorveglianza. Insomma, un’Amministrazione scarsa, con assessori ancora più scarsi. Peggio di così non poteva capitare per la città di Vittoria e per Scoglitti”.

