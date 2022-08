Torna la notte di San Lorenzo in spiaggia a Marina di Modica

Questa sera in occasione della notte di San Lorenzo torna sull’arenile della spiaggia di Marina di Modica “la notte sotto le stelle”. Sarà la prima nel post pandemia che riporterà tantissimi giovani a ballare ad agosto in spiaggia fino a tarda notte. La formula della “notte sotto le stelle” è stata da sempre sinonimo di successo, di buona musica e di grande partecipazione. Una formula che causa pandemia è andata in archivio nel 2020 e 2021 e che ora ritorna nel 2022. Inizio fissato alle ore 22.30 con uno Show Case che vedrà protagonisti Mattia Owl, Silenzio, Ferox e Aj. Quindi sarà la volta del DJ Set con alcuni tra i migliori deejay nostrani come Ivan Cappello, Sebinho, Giovanni Veca e Luca Ragusa. Il tutto, con il patrocinio del Comune di Modica, sarà scandito dalla inconfondibile voce di Federico Bonomo. L’ingresso sarà come sempre gratuito per poter dar modo a tutti di partecipare e di vivere sotto le stelle di Marina di Modica, la notte di San Lorenzo, dove ognuno può esprimere il suo desiderio.

