Politiche sociali. A Vittoria 158 mila euro dalla Regione

Sono complessivamente 7 milioni e 300 mila euro i fondi destinati dalla Regione ai Comuni per il ricovero delle persone con disabilità psichica. Nello specifico a Vittoria arriveranno oltre 158mila euro per 49 disabii psichici: la somma consentirà il pagamento delle rette che riguardano la permanenza nelle comunità alloggio.

A darne notizia è il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Salvo Sallemi che di recente era intervenuto, con il movimento Ami (Autonomia Moderata Iblea), sul tema segnalando l’abbandono da parte delle istituzioni delle famiglie con disabili psichici gravi.

“I fondi erogati dalla Regione e destinate ai Comuni per il pagamento delle rette del 2021 sono una boccata d’ossigeno importante per gli enti locali. La tematica della disabilità psichica è prioritaria e importante e ribadisco l’invito a tutte le istituzioni, a partire dal nostro Comune, di stare accanto alle famiglie che hanno un disabile psichico in casa. Servono percorsi di assistenza e di cura efficaci e spesso le famiglie hanno dovuto sobbarcarsi le spese ingenti per il ricovero del disabile nelle strutture.Continuerò a chiedere in consiglio comunale una rigorosa programmazione di interventi a sostegno delle famiglie attraverso i Servizi Sociali, attraverso specifici capitoli di bilancio rimpinguati a dovere, attraverso una rete di assistenza e monitoraggio”, dichiara Sallemi.

Il link al decreto: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/decreto-impegno-liquidazione-somma-eu-733474167-spese-sostenute-nell-anno-2021-dai-comuni-isola-ricoveri-pazienti-dimessi-dagli-ex-ospedali

