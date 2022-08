Confcooperative Ragusa. Incontro tra Alboni e l’assessore Regionale Scilla

Fedagripesca Confcooperative Sicilia ha incontrato l’assessore alle Risorse agricole e pesca della Regione Sicilia Toni Scilla. La delegazione guidata dal presidente regionale Nino Accetta ha visto la presenza anche di Nuccia Alboni, imprenditrice vittoriese, vicepresidente regionale di Fedagripesca. Alla luce dell’importanza che il settore agricolo ricopre sul versante ipparino, sono stati evidenziati una serie di temi che potranno diventare punti di rifermento anche in vista della prossima campagna elettorale. “Gli abbiamo sottoposto, anche come Confcooperative territoriale Ragusa – sottolinea Alboni – le questioni più pressanti della nostra agricoltura. A cominciare dal caro gasolio rispetto a cui l’assessore Scilla ci ha riferito che, così come accaduto nelle altre regioni, pure in Sicilia è stato predisposto un decreto per aumentare le assegnazioni del carburante agricolo agevolato con riferimento a tutti gli interventi necessari alle irrigazioni e per i mezzi agricoli. Un’altra richiesta ha riguardato la questione della siccità e sempre l’assessore ha chiarito che è stato approntato un decreto a favore dei produttori per garantire un più largo respiro sui costi dei canoni acqua: un contributo del 50% a tutti i produttori per venire incontro al pagamento del canone acqua, l’altro 50% ai consorzi di bonifica per la manutenzione, il ripristino delle tubature, insomma una serie di interventi necessari e che devono essere mirati per evitare di creare problemi in tutto l’indotto”.

“Abbiamo parlato, inoltre – prosegue Alboni – dei problemi dei trasportatori che si ripresenteranno appena inizieremo la nuova campagna. L’assessore Scilla ci ha chiarito che c’è un primo decreto per il taglio delle accise sui carburanti sino al 20 settembre e poi, a livello isolano, un altro decreto per diminuire i costi dei traghetti e l’abbattimento dei pedaggi autostradali. Una piccola parte di sovvenzioni gli autotrasportatori l’hanno ricevuta, in corso d’opera, in base alla situazione economica sempre più incerta. Ci saranno altri decreti per cercare di supportare questo comparto che garantisce un sostegno cruciale a tutta la filiera agroalimentare. Mi preme sottolineare che abbiamo trovato nell’assessore Scilla un’interlocuzione franca e aperta a venire incontro a tutte le nostre esigenze, così da fornire un adeguato aiuto a noi cooperatori”. Il presidente provinciale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino, commenta: “L’esito della riunione mi sembra interessante. Scilla ha comunicato quali sono stati i passi in avanti che il Governo regionale ha compiuto per fornire un sostegno adeguato a una filiera agroalimentare sempre più martoriata dalla crisi. Merito di tanta sollecitudine anche da parte della nostra cooperatrice Nuccia Alboni che, ancora una volta, ha dato prova di essersi calata perfettamente nello spirito della nostra organizzazione di categoria con l’auspicio di ottenere risultati degni di nota a vantaggio di tutto il settore”.

Salva