“We Are Ragusa”. Al via la campagna abbonamenti

La nuova stagione abbonamenti del Ragusa calcio sta per prendere il via. Tutto ciò all’insegna del claim “We are Ragusa”, un messaggio lanciato ai tifosi che non ha bisogno di spiegazioni e che sottintende la pienezza dell’impegno che la società intende mettere in campo nel contesto di un’annata sportiva che si annuncia piena di difficoltà ma, allo stesso tempo, ricca di stimoli. “La nuova campagna studiata dal nostro direttore marketing – sottolinea il presidente Giacomo Puma – presuppone il fatto che possa esserci una grande adesione da parte di tutti gli sportivi che già ci hanno seguito e che hanno percepito l’importanza del nostro progetto ma, soprattutto, si rivolge a chi non è mai stato allo stadio, a chi ha perso questa abitudine e, adesso, cerca uno spunto per potere riallacciare il discorso interrotto. Sappiamo che molto è l’interesse che il Ragusa calcio ha suscitato in questi mesi e, ora, dopo avere seminato, cerchiamo di raccogliere i frutti attraverso un supporto adeguato da parte di chi, ogni domenica, cercherà di seguirci”. Dice il direttore marketing Antonio Licitra: “Iniziamo questa campagna abbonamenti con la convinzione che i tifosi e gli spettatori aderiranno perché la società e la squadra hanno bisogno dell’apporto di tutti, del sostegno della città. Sono convinto che il popolo azzurro non tradirà le attese e continuerà a testimoniare quell’affetto che, nello scorso campionato, non ci è mai mancato. Ora, c’è bisogno di uno step ulteriore e cercheremo, tutti assieme, di raggiungere i nostri obiettivi”. Per maggiori info è possibile contattare le pagine ufficiali Facebook e Instagram del Ragusa calcio oppure inviare una email all’indirizzo asdragusacalcio1949@gmail.com

