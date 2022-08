Realizza la tua Spa personale con le minipiscine idromassaggio

L’idromassaggio è un trattamento del tutto naturale ed estremamente benefico per l’organismo, che si avvale dei benefici effetti dell’acqua in movimento, la quale svolge un vero e proprio massaggio sulla pelle e sui tessuti, con il risultato di una piacevole sensazione di benessere e di relax e di un’azione rigenerante ed energizzante.

Una vasca idromassaggio consiste in un sistema di bocchette situate sotto il livello dell’acqua, all’interno della vasca, dalle quali fuoriesce un flusso di aria, che produce un flusso di bolle e, di conseguenza, muove l’acqua.

Poter disporre direttamente in casa di una vasca idromassaggio, significa concedersi in qualsiasi momento, anche ogni giorno, una seduta di questo prezioso trattamento, a beneficio di tutto l’organismo.

La possibilità di poter scegliere e acquistare online i migliori modelli di minipiscine con idromassaggio permette a tutti, con un investimento davvero minimo, di realizzare tra le mura di casa la propria Spa privata e riservata.

Come scegliere la minipiscina idromassaggio ideale

La scelta di una minipiscina idromassaggio dipende dallo spazio di cui si dispone in casa e dalle abitudini e preferenze personali: l’assortimento comprende vasche di dimensioni contenute, adatte ad accogliere due persone, e minipiscine molto più ampie, dove trovano spazio comodamente anche sei / sette persone.

Se lo spazio a disposizione è limitato, la soluzione migliore è quella di acquistare una vasca idromassaggio di forma rettangolare e di dimensioni contenute, che può essere installata anche nella stanza da bagno. Per chi invece ha la fortuna di poter utilizzare uno spazio piuttosto ampio, la soluzione può essere quella di progettare una vera e propria area benessere, con vasca idromassaggio, doccia, sauna e tutto quanto occorre per un’esperienza coinvolgente e salutare.

Installare la minipiscina idromassaggio in un ambiente esterno

La presenza di un giardino, di un prato o anche di una grande veranda, consente di installare la propria vasca idromassaggio in esterno, un’ottima idea per trascorrere qualche momento di relax con il valore aggiunto della vegetazione e del panorama.

La minipiscina può essere installata in esterno come se si trattasse di una piscina fuori terra, prestando attenzione ad avere a disposizione gli attacchi alla rete idraulica ed elettrica. Per un’esperienza particolarmente suggestiva, si può dotare la vasca di un impianto di luci colorate per godere degli effetti della cromoterapia, e di un diffusore di aromi.

Anche in esterno, se lo spazio lo consente, l’ideale è realizzare un’area benessere, con doccia solare e sauna. Per chi possiede già una piscina tradizionale, la vasca idromassaggio rappresenta la soluzione ideale per alternare tuffi e nuotate con un momento di relax benefico e salutare.

Gli effetti dell’idromassaggio sull’organismo

L’idromassaggio, come abbiamo detto, è un massaggio praticato attraverso il movimento dell’acqua, per tale ragione risulta essere benefico per tutto l’organismo: tonifica la pelle e i tessuti, stimola la circolazione locale, contrasta i fenomeni di ritenzione idrica e previene la cellulite, oltre a rendere la pelle morbida e liscia.

Inoltre, il piacevole movimento dell’acqua provoca un effetto benefico anche sull’umore, e infonde una piacevole sensazione di benessere psicofisico.

