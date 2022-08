Incidente sulla Donnalucata-Playa Grande. 4 feriti, uno è grave

Incidente stradale sulla Donnalucata-Playa Grande. Quattro 18enni sono rimasti feriti, uno in condizioni gravi tant’è che è stato necessario l’Elisoccorso. Lo scontro è avvenuto tra due auto per una mancata precedenza.

I feriti sono diciottenni di Santa Croce Camerina. Fra loro uno è rimasto feriti in maniera seria. Trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, per lui si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Ha riportato un trauma cranico importante e politraumi.

Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri.

