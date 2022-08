Calcio. Il Città di Comiso inizia ufficialmente la preparazione

Ieri, primo agosto, è iniziata ufficialmente la preparazione del Città di Comiso, in vista della stagione calcistica in Eccellenza 2022/2023. Presenti, oltre ai giocatori Verdearancio, anche tutta la società del Città di Comiso, che, come una grande famiglia, ha dato il benvenuto ai nuovi arrivati ed evidenziato l’importanza di indossare la maglia della Città.

“Finalmente iniziamo la preparazione per la prossima stagione che ci vedrà impegnati in un campionato molto impegnativo- ha esordito il Direttore Sportivo Gabriele Astorino- “Dopo un mese di duro lavoro, vediamo all’opera i ragazzi. Sono soddisfatto del mercato che siamo riusciti a fare e ora staremo vigili per qualche occasione di fine agosto. Ieri alla preparazione ho visto tanta voglia ed entusiasmo, i ragazzi si sono presentati in un’ottima condizione fisica”.

Dello stesso avviso anche il mister Gaspare Violante:

“Sono soddisfatto del primo giorno. Ho visto tanto entusiasmo, tanta gente che ha fame di calcio, e questa per me è una cosa fondamentale. Sono soddisfatto anche degli Under. Insieme al Direttore Sportivo Gabriele Astorino abbiamo creato un bel parco under, tutti promettenti e con la giusta mentalità. Ciò che dobbiamo fare è: lavorare sodo, divertirci e formare una grande famiglia dentro lo spogliatoio. Poi il resto viene da sé”.

Nel frattempo la società del Città di Comiso continua con la campagna acquisti: indosseranno la maglia Verdearancio Alessandro Greco, terzino destro, e Orazio Campagna, terzino sinistro, voluti fortemente dal Direttore Sportivo Gabriele Astorino, il quale ha evidenziato il valore di entrambi i ragazzi, nonostante la giovane età.

Qui di seguito le schede dei giocatori

Alessandro Greco

Data di nascita- 22/12/2003

Luogo di nascita- Lentini

Ruolo- Terzino Destro

Peso- 60 Kg

Altezza- 1.65

Esperienze Passate:

Yhadra (Francofonte) Esordienti dal 2008 al 2014

Scordia- Giovanissimi

Francofonte- Allievi

Sporting Eubea (due stagioni, 2020/2021 e 2021/2022 Promozione)

Dichiarazione del giocatore:

“Sono davvero contento di far parte di questa squadra, spero di fare bene come ho sempre fatto in tutti questi anni che gioco a calcio. Sono stato voluto fortemente dal Direttore Sportivo Gabriele Astorino e dal mister Gaspare Violante, cercherò di non deluderli”

Orazio Campagna

Data di nascita- 31/10/2003

Luogo di nascita- Catania

Peso- 72 Kg

Altezza- 1.80

Ruolo- Terzino Sinistro

Esperienze Passate:

Giovanili Meridiana, San Gregorio Calcio, Catania Beach Soccer

Dichiarazione di Orazio Campagna:

“Ho scelto Comiso per l’importanza e per la storia che possiede questa piazza. Credo fortemente nel progetto a me illustrato dal Direttore Sportivo Gabriele Astorino e dal mister Gaspare Violante, un progetto molto forte, con degli obiettivi chiari e con molti valori che mi hanno convinto a sposarlo. Mi ha molto colpito la professionalità e la serietà di questa dirigenza ed è proprio questo il motivo per il quale io non ci abbia pensato due volte. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, di mettermi subito a lavoro e soprattutto di mettermi a disposizione del mister Gaspare Violante per affrontare una lunga ed impegnativa stagione, ma che sono sicuro ci porterà delle belle soddisfazioni. Forza Comiso!”

