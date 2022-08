Ragusa, maestra Flavia festeggia 100 anni: torta con ex alunni

Ha festeggiato 100 anni e lo ha fatto con i familiari, con il sindaco e con quelli che una volta erano i suoi giovani studenti. Flavia Bonanno è stata per anni una delle insegnanti della scuola elementare Cesare Battisti, una di quelle che lasciano ricordi indelebili, che restano nel cuore di bambini e genitori.

Ecco perché a farle gli auguri alla festa organizzata dalla figlia Marina c’erano anche decine di ex alunni, rimasti legatissimi a lei. “Li ricorda tutti, uno per uno, con una lucidità impressionante”, ha raccontato il sindaco Peppe Cassì che ha donato una targa alla centenaria, rallegrandosi e complimentandosi con lei per le ottime condizioni di salute.

“Siete stati meravigliosi”, ha scritto su fb Marina Bonanno, figlia della signora Flavia, riferendosi agli ex alunni che hanno voluto brindare ai 100 anni della loro maestra.

Marisa Moltisanti la descrive come una “maestra con la M maiuscola che ha istruito educato formato generazioni di scolari”. “La conosco da tanti anni e ricordo sempre la sua gentilezza, educazione, eleganza e affetto con cui si rapportava con le persone”, scrive Giusy Leggio.

