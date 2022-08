Marina di Ragusa. Torneo di scacchi Rapid Fide Gran Prix Sicilia

Domenica a Marina di Ragusa, si svolgerà il “1° Torneo di Scacchi Piazza Malta, Rapid Fide – Gran Prix Sicilia”. L’evento, voluto dall’Accademia Scacchi Ragusa e dalla Federazione Scacchistica Italiana e che gode del patrocinio del Comune di Ragusa, sarà in piazza Malta.

Il torneo si svolgerà secondo il regolamento Fide/Fsi ed è valido per le variazioni Elo Rapid FIDE. Sono previsti 6 turni di gioco, con tempo di riflessione pari a 15 minuti senza incremento. Il torneo è aperto a tutti i giocatori in possesso di tessera ordinaria/agonistica/junior Fsi valida per l’anno in corso.

Le iscrizioni, che prevedono il versamento di una quota di partecipazione, si accettano

fino al raggiungimento dei 32 posti disponibili.

Sono previsti premi per i primi 3 classificati e per il primo classificato Under 18.

Informazioni sono disponibili all’indirizzo email info@accademiascacchiragusa.it

Per partecipare al torneo è gradita la preiscrizione su VeSuS al link:

https://vesus.org/tournaments/ideg-torneo-rapid-fide-piazza-malta/

