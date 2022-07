Il modicano Don Angelo Giurdanella prossimo vescovo di Mazara?

C’è aria di novità per la Diocesi di Noto, solo domani si saprà cosa bolle in pentola.

Una delle novità riguarderebbe la possibile nomina vescovile di don Angelo Giurdanella, modicano,attuale Vicario Generale della diocesi netina.

Questa è solo un’ipotesi, in quanto sulle nomine del Papa vige il segreto pontificio fino a quando la Santa Sede non emana il comunicato ufficiale.

Gli ambienti ecclesiastici sono in religioso silenzio ma qualche notizia inizia a trapelare e si pensa che mons. Giurdanella possa essere destinato alla sede episcopale di Mazara del Vallo, sostituendo così l’attuale vescovo Mons. Domenico Mogavero, il quale il 31 marzo scorso ha compiuto 75 anni, l’età in cui è possibile presentare le dimissioni dalla guida della diocesi.

