Dal 15 settembre Amazon Prime passa da 36 a 49,90 euro annui

Il cambiamento sarà effettivo a partire dal 15 settembre 2022, non solo in Italia ma in tutti gli altri paesi dell’Unione e non. Il primo rincaro dopo quattro anni. La sottoscrizione annuale passerà da 36,00 euro a 49,90 euro. I servizi inclusi rimangono sempre gli stessi: spedizioni gratuite sui tutti i prodotti Prime e Prime Video, Music, Garming, oltre agli eBook Prime Reading, e backup illimitato delle immagini su Amazon Photos. Per chi ha già effettuato il rinnovo annuale dell’abbonamento ad Amazon Prime in questo 2022, o lo farà entro il 14 settembre, i successivi mesi dalla sottoscrizione continueranno ad essere fruibili al prezzo degli attuali 36,00 euro. Va infine ricordato che gli abbonati degli Stati Uniti pagano il servizio Prime molto di più di noi europei, ovvero 139 dollari all’anno (circa 15 euro al mese).

Comunicato dell’Azienda di Seattle:

“Continuiamo ad impegnarci per migliorare il servizio di Amazon Prime per i nostri clienti. È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018. Nel frattempo, abbiamo ampliato la selezione di prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata, senza costi aggiuntivi; abbiamo attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh; e abbiamo aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV, film, musica, giochi e libri. In particolare, Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l’accesso allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League”.

