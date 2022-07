Il Città di Comiso calcio in conferenza stampa: ecco le novità

Sabato pomeriggio presso l’aula consiliare del Comune di Comiso, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Dirigenza e Staff Tecnico, per parlare di alcune novità di questa stagione 2022/2023.

Dopo gli onori di casa dell’assessore Dante Di Trapani, ecco le varie dichiarazioni dei componenti della società Verdearancio. Ad iniziare il Presidente Totò Scifo, il quale ha evidenziato che essere il Presidente di una società vuol dire avere responsabilità verso i vari componenti della società stessa, e in occasione della conferenza ha voluto salutare ufficialmente le new entry, ovvero il Presidente Onorario Giuseppe Di Bennardo, che ha spiegato il perché ha scelto il Città di Comiso, ovvero la serietà delle persone che ne fanno parte, il vice allenatore Emanuele Monaco, il preparatore dei portieri Biagio Porsenna e il Direttore Sportivo Gabriele Astorino, il quale ha voluto intraprendere questa avventura Verdearancio perché ha visto nella società la possibilità di lavorare bene e in simbiosi sia col mister sia col Direttore Area Tecnica Alessandro Nifosì, quest’ultimo una riconferma per il Città di Comiso, e pronto per questa stagione in Eccellenza.

Una delle primissime riconferme del Città di Comiso è stata il mister Gaspare, un nome una garanzia, da anni a fianco del Presidente Scifo ed insieme hanno scritto la storia calcistica del Città di Comiso, portando la squadra dalla Seconda Categoria all’Eccellenza.

Tante le novità per la stagione 2022/2023: innanzitutto una maggiore attenzione verso i giovani, infatti insieme al suo responsabile Angelo Biondi, si creerà un settore giovanile che darà voce e spazio alle giovani leve. Poi un’altra novità è la collaborazione con l’Avis, la cui presenza sarà garantita con stand durante le partite casalinghe e screening per i giocatori Verdearancio, per mantenere sempre sotto controllo il benessere fisico degli atleti.

E poi un’altra novità esposta dal responsabile Marketing, Angelo Tummino durante la conferenza stampa, è stata la Card Socio Sostenitore, ovvero una Card per sostenere la squadra della propria città avendo dei vantaggi durante il campionato. Il Città di Comiso avvierà la preparazione il primo di agosto allo stadio Peppe Borgese, e farsi trovare pronti al primo impegno di stagione che sarà sicuramente il primo incontro di Coppa Italia.

Salva