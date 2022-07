Due Under per il Città di Comiso: Brullo e Mititelu

Continua l’attenzione del Città di Comiso calcio verso i più giovani, che hanno entusiasmo da vendere, velocità e tante potenzialità da poter coltivare. Indosseranno la maglia Verdearancio i giovani Mititelu e Brullo, il primo difensore classe 2005, mentre il secondo è un centrocampista classe 2005.

Qui di seguito le schede

Fabius Mititelu

Data di nascita- 02/06/2005

Luogo di nascita- Romania

Ruolo- Difensore

Peso- Kg 72

Altezza- 1.83

Giuseppe Brullo

Data di nascita- 20/01/2005

Luogo di nascita- Vittoria

Ruolo- Centrocampista

Peso- Kg 64

Altezza- 1.75

Dichiarazioni di mister Gaspare Violante:

“Fabius, Brullo e Romano, quest’ultimo lo abbiamo ufficializzato qualche giorno fa, sono tre elementi che seguo da diverso tempo. Sono ragazzi che hanno fatto bene in questi anni nel settore giovanile dell’Atletico Vittoria. Sono sicuro che si inseriranno molto bene nell’ambito del progetto Città di Comiso, e che possono dare belle soddisfazioni. Mi preme ringraziare il mister Sortino, per essersi messo a disposizione e poter avere questi ragazzi al Città di Comiso. L’unione e l’armonia tra le varie realtà sportive del territorio sono due aspetti fondamentali per poter fare bene il proprio percorso, e anzi, mi complimento con mister Sortino per il lavoro che ha svolto con questi ragazzi”.

