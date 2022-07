Ragusa. Sarà ripristinata la panchina vandalizzata San Giovanni

“La panchina del sagrato di Piazza San Giovanni a Ragusa, vergognosamente vandalizzata – afferma il sindaco Peppe Cassì – sarà ripristinata. Già stamani è stato svolto il sopralluogo e, non appena sarà disponibile una lastra della corretta ossidazione, così da non distinguersi eccessivamente dalle altre, la panchina tornerà al suo posto.

Un intervento, realizzato in collaborazione con la Sovrintendenza, che servirà a riportare uno dei luoghi più belli e cari a noi ragusani allo stato originale”.

“L’obiettivo – prosegue l’assessore a Centri storici e Polizia Municipale, Ciccio Barone – è anche quello di evitare che episodi del genere possano ripetersi: dopo aver fornito tutto il supporto possibile affinché gli autori di un gesto senza rispetto né intelligenza possano essere individuati, abbiamo esteso il servizio di potenziamento della sorveglianza tramite guardie giurate, già attivo a Marina di Ragusa, anche alla zona di Piazza San Giovanni”.

Salva