Premio Arte Sicilia ieri sera a Marina di Modica, i premiati

Musica, musica e ancora musica. E’ stato il leit motiv della seconda edizione del Premio Arte Sicilia che, tenutosi ieri sera nello splendido scenario dell’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica, ha visto alternarsi sul palco venticinque concorrenti provenienti da varie parti della Sicilia e della Calabria. La kermesse promossa dall’associazione “La musica nel cuore”, con la direzione artistica di Graziana Sammito, ha contemplato il sostegno dell’Amministrazione comunale che ha subito sposato il progetto. Di assoluto rilievo la giuria composta dal presidente Vincenzo Campagnoli, maestro di Orchestra Sanremo e professionista di assoluto livello che ha collaborato con i principali big della musica italiana; dal maestro Marco Vito, amico del Premio e anch’egli professionista di eccelsa levatura; e dalla cantante Paola Criscione che, nel suo curriculum, vanta tra l’altro la partecipazione a The voice of Italy nel team di Piero Pelù. A vincere l’edizione 2022, nella sezione Over 20, è stata Stefania Lo Giudice di Piedimonte Etneo; secondo Giovanni Licitra; terzo Salvatore Rampello. Nella categoria Senior, primo posto per Marika Salerno, secondo per Lucia Rosaniti e terzo per Lara Di Pasquale. Questa, invece, la classifica della categoria Junior: primo Davide Patti, seconda Noemi Zaccaria, terza Marta La Rosa. Infine, nella sezione Baby, primo posto per Viola Tinè, secondo posto ex aequo per Maria Stella Genovese e Anna Cardone; terzo posto ex aequo per Emma Romano e Aurora Cascone. Il premio al miglior inedito è andato ad Alex Russo. Premio alla miglior interpretazione a Damiano Di Martino. Premio per la migliore presenza scenica a Giulia Marzetti mentre ad aggiudicarsi il premio della critica è stata Federica Antoci. Ospiti d’onore della serata il coro Mariele Ventre diretto dalla maestra Giovanna Gaustella, Vincenzo Spatola, vincitore della scorsa edizione del Premio Arte Sicilia, e la giovane cantante di successo Matilde G, romana di nascita ma residente a Singapore, diventata vero e proprio fenomeno di Spotify con milioni di visualizzazioni.

