Il Ragusa calcio conferma il centrocampista Seby Battaglia

Il motorino di centrocampo continuerà a correre per i colori azzurri anche durante la stagione 2022-2023. Confermato dal Ragusa calcio il giovane chiaramontano Sebastiano Battaglia, classe 2002, uno degli autori della cavalcata vincente della scorsa stagione in Eccellenza. Battaglia ci sarà, quindi, anche in D. “Sono molto felice – sottolinea – di questa riconferma perché qui mi sono trovato bene, con una società che mi apprezza e con un mister che mi fa crescere. Anzi, da questo punto di vista, spero che la Serie D mi faccia evolvere sempre di più considerato che andiamo affrontando un campionato per noi nuovo e molto competitivo. Speriamo bene”. Poi Battaglia aggiunge: “Non potete sapere quanti tifosi mi hanno scritto, mi hanno cercato, chiedendomi di restare. Questo affetto mi ha stupito da un lato e fatto sentire importante dall’altro. Continuerò ancora, dunque, a difendere i colori azzurri e lo farò anche per i nostri sostenitori che ci seguono con la massima attenzione”. Alla firma erano presenti il vicepresidente Emanuele Carnazza, il direttore marketing Antonio Licitra e il vicedirettore generale Alberto Ribellino. “Battaglia – sottolineano – è una pedina che non ha bisogno di presentazioni. Ci ha già fatto vedere di cosa è capace. E siamo certi che potrà ancora migliorare e crescere ancora. Noi contiamo molto su di lui e, tra l’altro, essendo un giovane under potrà fornire una grossa mano allo sviluppo della squadra e del suo gioco”.

