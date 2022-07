Il Ragusa calcio si congeda dal portiere Dimartino

Due campionati, vinti, uno in Promozione e uno in Eccellenza. E due coppe Italia di categorie conquistate, sempre attraverso lo stesso percorso. E tutto in quattro stagioni. Per non parlare, poi, del fatto di non avere perso neppure una gara in campionato durante l’ultima annata sportiva. Insomma, un ruolino che se non è un record poco ci manca per il portierone gelese Armando Di Martino da cui ieri la società dell’Asd Ragusa calcio 1949 si è congedata in maniera significativa: donando all’estremo difensore la sua maglia, quella con il numero 1, debitamente incorniciata. A consegnare il riconoscimento il vicepresidente Leonardo Carnazza. “Non me l’aspettavo – dice Di Martino – mi sono commosso. Allora significa che qualcosa di buono ho fatto. Una parte di me resterà sempre qui a Ragusa nonostante adesso siano state compiute scelte diverse. E’ stata una bellissima e straordinaria avventura quella in maglia azzurra come testimoniano i risultati che abbiamo ottenuto. E, per questo motivo, il Ragusa avrà sempre un grande spazio nel mio cuore. Saluto la società, mister Raciti, lo staff tecnico, i miei compagni, i collaboratori e tutti coloro che mi hanno fatto stare bene qui”. “E, come diciamo sempre noi – aggiunge sorridendo nel riportare il refrain dei video che lo hanno visto spesse volte protagonista – Forza Ragusa”. La dirigenza azzurra ha ringraziato Di Martino per l’impegno profuso a vantaggio della causa. “Ci ha aiutato a diventare migliori – dice – e questo non lo dimenticheremo. Gli auguriamo, adesso, il meglio per le future esperienze sportive”.

