Tumori infantili 4^ edizione nazionale, per la LILT di Ragusa

Parte la quarta edizione nazionale, la prima per la LILT di Ragusa, dedicata al sostegno dei bambini con tumori infantili. “Quest’anno, per la prima volta, corriamo per i bambini malati di tumore”. A dichiararlo, la presidente della Lilt di Ragusa, Maria Teresa Fattori.

“ Si tratta di una iniziativa – spiega la Fattori – organizzata su scala nazionale, alla quale partecipano i centri Lilt da Milano a Ragusa, attraversando tutta Italia. L’organizzazione di questo evento è già partita da giugno, per arrivare alla giornata fatidica che sarà il 30 settembre. In buona sostanza – ancora la Presidente della Lilt di Ragusa – “Pigiama Run”, tramite le somme che saranno raccolte con le iscrizioni in tutta Italia, ha come finalità quella di dare un supporto ai bambini malati di tumore e ricoverati nelle strutture ospedaliere. E’ un gesto di sensibilità, di attenzione, di interesse nei confronti dei piccoli che sono in cura e che sono soggetti a terapie oncologiche.Per una mamma e un papà vedere il proprio figlio stare male è straziante. Ci si sente impotenti. In un momento la propria vita viene travolta. Spesso le famiglie sono costrette a spostarsi, a cambiare città per permettere al proprio figlio di seguire le terapie oncologiche o a prendere lunghi periodi e giorni di permesso per poterli accompagnare. Questo chiaramente si ripercuote in maniera importante su tutta la famiglia e sul lavoro e spesso non si hanno nemmeno le risorse economiche per poterlo fare. Per questo LILT e la sua rete di associazioni provinciali sparse in tutta Italia si affianca da sempre a queste famiglie, offrendo loro una rete di servizi e di supporto su cui poter contare. Non è un caso che il dress code dell’evento sia il pigiama come segnale di solidarietà verso i bambini che trascorrono le loro giornate in pigiama. Il 30 settembre alle ore 18.30, in 16 città Ragusa compresa, si camminerà tutti assieme per questi bambini. I pigiami più fantasiosi e divertenti inoltre verranno premiati al termine dell’evento. Nello specifico – spiega MariaTeresa Fattori – basta iscriversi all’evento compilando il modulo unico in tutta Italia online : Pigiama Run 2022 | Rete del Dono

Già da ora – conclude Teresa Fattori – il nostro ringraziamento va ai tanti sponsor che si sono impegnati per contribuire a questo progetto. A breve, renderemo pubblici questi sponsor che sin da subito hanno abbracciato l’iniziativa”.

