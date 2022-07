Passerelle al mare per disabili. Campo, Regione trasferisca somme

“Con la stagione estiva che è entrata nel suo vivo, la Regione si attivi immediatamente per trasferire al Libero Consorzio le somme per i Comuni per garantire l’accesso al mare dei diversamente abili”. Lo chiede la deputata regionale del M5s di Ragusa, Stefania Campo, che in finanziaria è stata prima firmataria dell’apposito emendamento, inserito nella legge regionale 13 (articolo 12, comma 61), con la quale vengono trasferiti 100mila euro al Libero consorzio ibleo da destinare ai comuni della fascia costiera per la realizzazione di percorsi per l’accesso al mare dei disabili. “Ci rendiamo conto – rileva Campo – dei tempi tecnici per erogare le somme ma non possiamo allo stesso tempo non tenere conto del fatto che tra poco più di un mese la stagione estiva terminerà e che i destinatari di questa norma appartengono a categorie fragili e dunque, maggiormente bisognose di attenzione. Ci auguriamo dunque che la Regione si attivi celermente per l’erogazione dei fondi in modo che il Libero consorzio possa attivare una procedura snella per l’assegnazione degli stessi ai comuni che ne faranno richiesta”.

