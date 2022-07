Matteo Fichera è un nuovo attaccante del Ragusa calcio

Matteo Fichera, classe 2003, attaccante, è un altro dei tasselli destinato a rendere più variegato il puzzle del nuovo Ragusa stagione 2022-2023 che affronterà da matricola il campionato di Serie D. Il giocatore catanese ha manifestato la propria soddisfazione per avere avuto la possibilità di indossare la maglia azzurra. Proveniente dal Paternò, dove ha giocato alcuni mesi durante la scorsa stagione mentre prima aveva cominciato con il Biancavilla, è cresciuto con la Primavera del Catania. “Sono pronto – dice la nuova aquila azzurra – a dare e a fare il massimo per la causa comune. Mi è sembrato subito un progetto interessante appena mi è stato illustrato e per questo sono qui, perché voglio dare in maniera piena il mio contributo. Ringrazio il mio agente Massimo Ruisi ma anche il presidente della società azzurra, il direttore sportivo Santo Palma e, naturalmente, mister Filippo Raciti per la fiducia che hanno dimostrato di avere nei miei confronti. E’ chiaro che dovrò ripagarla dando pieno supporto al percorso che inizieremo tra breve”. Alla firma erano presenti i vicepresidenti Leonardo ed Emanuele Carnazza oltre al direttore marketing Antonio Licitra. “Siamo contenti di quest’altro nuovo innesto – sottolineano i dirigenti azzurri – perché si tratta di un atleta classe 2003 dai piedi molto interessanti e che potremo ritrovare utile nei nostri meccanismi di gioco. Ci fa piacere che sia entusiasta del nostro percorso. E noi, in effetti, vogliamo caratterizzarci proprio per questo, per l’entusiasmo”. Intanto, l’Asd Ragusa calcio ha ricevuto dalla Covisod della Lnd la nota in cui si comunica che “l’istruttoria relativa alla vostra domanda di iscrizione al campionato di Serie D 2022/2023 ha dato esito positivo”. In più, lo staff tecnico ha stabilito il programma riguardante l’avvio della preparazione atletica prevista da lunedì 25 luglio. La mattina ci saranno le visite mediche, a partire dalle 9, mentre nel pomeriggio, alle 17,30, è contemplato il primo allenamento al campo di rugby di via della Costituzione.

