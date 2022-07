Donnalucata. Grande successo per la Ztl sul lungomare

Un grande successo, ieri sera, la ZTL sul lungomare di Donnalucata . Già dalle ore 21, erano presenti, nella zona, tantissime persone, che attendevano l’inizio degli spettacoli previsti per l’inaugurazione di Frontemare, il nuovo spazio esclusivo di Riviera di Ponente. Un traguardo importante per le attività commerciali della zona e per i residenti che hanno visto, il lungomare gremito di gente proveniente anche dalle città limitrofe.

La limitazione, concordata tra la nuova amministrazione comunale di Scicli, i commercianti e i residenti, era stata avviata in via sperimentale, e adesso potrebbe dilungarsi per tutto il periodo estivo.

Salva